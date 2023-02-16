МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Сокращение доли юаня в международных платежах через SWIFT говорят о том, что расчеты в этой валюте активнее ведутся через другие системы в обход SWIFT, заявил РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Доля доллара в международных расчетах достигла минимума с прошлой зимы

По данным SWIFT, доля юаня в международных расчетах по итогам января показала минимальное значение с октября 2021 года. Так, по сравнению с концом прошлого года китайская валюта потеряла 0,24 процентного пункта, опустившись до 1,91% (в октябре 2021 года было 1,85%).

"Сокращение доли юаня, скорее всего, связано с тем, что межстрановые расчеты в этой валюте идут напрямую через корсчета не через SWIFT, а через другие платежные системы", — отметил Табах.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.