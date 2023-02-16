Минфин разработал проект об исполнении госгарантий в рублях
Минфин разработал приказ об исполнении в рублях госгарантий, предоставленных в валюте
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Россия будет исполнять в рублях государственные гарантии, предоставленные в зарубежной валюте, говорится в проекте президентского указа.
Разработкой документа занималось Министерство финансов РФ.
Как отмечается в пояснительной записке, в данный момент возможности для исполнения гарантий в иностранной валюте существенно ограничены, при этом ситуация остается нестабильной. Положения указа позволят избежать технического дефолта в том случае, если перечисление средств в иностранной валюте будет невозможно, добавляется в записке.
Уточняется, что действие указа будет распространяться на госгарантии, предоставленные до вступления документа в силу. Согласно проекту, бенефициар должен будет указать требуемую к уплате сумму в российских рублях по курсу, установленному Банком России на дату составления требования. После этого средства будут переведены на банковский счет бенефициара, открытый в рублях, или на рублевый счет третьего лица.
Требования об исполнении госгарантий в иностранной валюте не будут удовлетворены, уточняется в проекте.
Указ начнет действовать со дня его официального опубликования.
https://1prime.ru/Forex/20230216/839823244.html
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