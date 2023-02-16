МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Рубль утром в четверг продолжает незначительно инерционно снижаться, при этом доллар растет уже 12 сессий подряд, если не считать паузы во вторник, следует из данных торгов. Минфин разработал проект об исполнении госгарантий в рублях

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.00 мск повышался на 11 копеек, до 74,68 рубля, евро — на 1 копейку, до 79,9 рубля, юань не менялся — около 10,87 рубля, следует из данных Московской биржи.

В четверг инвалюты обновили очередные максимумы против рубля с апреля: 74,91 рубля за доллар, 10,92 рубля за юань и 80,22 рубля за евро.

Объем торгов юанем составляет 27,5 миллиарда рублей, долларом – 25,3 миллиарда, евро – 11,4 миллиарда рублей.

Ключевым фактором давления на позиции рубля остается низкая активность экспортеров на рынке с продажей валюты, а дополнительный спрос на доллары формируют спекулянты, отыгрывающие растущие геополитические риски, комментирует Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Курс доллара может выйти в диапазон 75-75,5 рубля уже в ближайшее время, после чего возможна определенная пауза в укреплении доллара", — оценивает он. Что будет делать рубль?

Страхи мешают начаться давно назревшему коррекционному укреплению рубля, который безоткатно падает вот уже более 10 сессий кряду, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"О том, что сейчас идет массовый уход от риска, говорит и 9-дневное падение российского рынка гособлигаций. Правда, поддерживающий спрос на них есть – Минфин РФ вчера смог на аукционе разместить бумаг на почти 168 миллиардов рублей (по номиналу), предложив небольшую премию к рынку.", — добавляет он.