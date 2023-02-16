МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Банк России сейчас не видит возможности для системной либерализации валютных ограничений, может продлить после 9 марта ограничения на снятие наличной валюты, но с некоторыми нюансами, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Банк России назвал долю юаня в структуре валютных накоплений россиян

"К сожалению, мы не видим возможности для какой-то системной либерализации валютных ограничений сейчас", — сказала Набиуллина в кулуарах уральского форума "Кибербезопасность в финансах".

Она напомнила, что ЦБ сначала ввел жесткие валютные ограничения, а затем частично снимал их по мере стабилизации финансовой ситуации. Сейчас действуют ограничения, важные с точки зрения финансовой стабильности. В частности, ограничения по наличной валюте действуют из-за прекращения ее ввоза.

"У нас нет оснований снять это ограничение, оно будет продлено, но может быть, с некоторыми видоизмененими", — сообщила Набиуллина.

Ассоциация банков России предлагает повысить недекларируемый лимит на ввоз в Россию иностранной валюты в 10 раз — до 100 тысяч долларов и сейчас готовит соответствующее обращение в Федеральную таможенную службу, а при необходимости намерена добиваться выноса этого вопроса на уровень ЕАЭС, рассказал ранее РИА Новости вице-президент ассоциации Алексей Войлуков.

"Это не в компетенции Центрального банка, но мы обсуждали этот вопрос с разными ведомствами, пока там нет согласия. На наш взгляд, в принципе этот вопрос обсуждаем, но это будет зависеть от позиции правительства", — сказала Набиуллина журналистам в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".

ЦБ РФ с 9 марта по 9 сентября 2022 года ввел временный порядок операций с наличной валютой, а затем продлил его еще на 6 месяцев — до 9 марта 2023 года. Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по официальному курсу ЦБ на день выдачи.