МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Физические лица в январе купили валюты больше, чем продали: на российском биржевом рынке — на 100,5 миллиарда рублей, через крупнейшие банки — на 10,8 миллиарда, при этом банки, не относящиеся к системным, в тот же месяц купили валюты больше, чем продали, на 320,4 миллиарда рублей, свидетельствуют данные обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. Чистые продажи валюты экспортерами упали в январе

"Физические лица на валютном рынке выступали нетто-покупателями, купив в январе на биржевом рынке и через крупнейшие банки валюты на общую сумму 100,5 и 10,8 миллиарда рублей, соответственно. Часть валюты приобретается физическими лицами для дальнейшего перевода денежных средств на иностранные счета", — говорится в обзоре.

"Основными нетто-покупателями валюты на бирже были банки, не относящиеся к системно-значимым, приобретавшие валюту для импортеров и иных клиентов для осуществления ими международных переводов. Объем нетто-покупок этой категории участников сократился в январе до 320,4 миллиарда рублей (в декабре — 567 миллиарда)", — сообщает ЦБ РФ.

Совокупный месячный объем торгов на российском валютном рынке в январе (5,4 триллиона рублей) был минимальным за последние годы. Среднедневные объемы торгов, без учета праздничных дней, сократились с 405,6 миллиарда рублей в декабре до 307,2 миллиарда в январе. Наблюдавшаяся во второй половине декабря волатильность в начале 2023 года уменьшилась, оценил финрегулятор.