МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Крупнейшие российские экспортеры в январе продали иностранной валюты больше, чем купили, на 10 миллиардов долларов, в декабре это сальдо составило 15,7 миллиарда, свидетельствуют данные обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. Банк России назвал долю юаня в структуре валютных накоплений россиян

"Спрос и предложение валюты на рынке были сбалансированы на небольших уровнях: в январе крупнейшие экспортеры снизили объем чистых продаж иностранной валюты до 10 миллиардов долларов (в декабре 2022 года – 15,7 миллиарда) при одновременном уменьшении спроса на валюту со стороны резидентов. Значительное сокращение объема чистых продаж обусловлено как негативной динамикой цен на нефть и газ, так и временным уменьшением валютных поступлений на фоне перехода нефтяных компаний на новые схемы поставок и расчетов", — говорится в обзоре.

"Крупнейшими продавцами валюты на рынке оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО) как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров. При этом объем продаваемой ими валюты в январе сократился до 455 миллиардов рублей (в декабре – 725 миллиардов)", — также сообщает ЦБ.

Возобновление валютных операций в рамках нового бюджетного правила оказало стабилизирующее воздействие на рынок и позволило сгладить колебания курсов валют, в январе ежедневные объемы таких продаж составили 3,2 миллиарда рублей, добавляет финрегулятор.