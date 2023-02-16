МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг днем снижается по отношению к евро в преддверии выхода макроэкономических данных в США, оставаясь примерно на утренних значениях, свидетельствуют данные торгов. Банк России продлит ограничения на снятие иностранной валюты

По состоянию на 13.12 мск курс евро к доллару увеличивается до 1,0706 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0689 доллара.

Курс доллара к иене опускается в то же время до 133,81 иены со 134,41 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,2%, до 103,71 пункта.

Валютные инвесторы находятся в ожидании выхода статданных. Аналитики полагают, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 11 февраля, выросло на 4 тысячи по сравнению с предшествовавшей неделей — до 200 тысяч.

Кроме того, аналитики ожидают, что число новостроек в США сократилось до 1,36 миллиона с 1,382 миллиона в декабре.