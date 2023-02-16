Доллар дешевеет к евро перед выходом макростатистики
Курс доллара снизился до 1,0706 за евро перед выходом данных по рынку труда в США
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг днем снижается по отношению к евро в преддверии выхода макроэкономических данных в США, оставаясь примерно на утренних значениях, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.12 мск курс евро к доллару увеличивается до 1,0706 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0689 доллара.
Курс доллара к иене опускается в то же время до 133,81 иены со 134,41 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,2%, до 103,71 пункта.
Валютные инвесторы находятся в ожидании выхода статданных. Аналитики полагают, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 11 февраля, выросло на 4 тысячи по сравнению с предшествовавшей неделей — до 200 тысяч.
Кроме того, аналитики ожидают, что число новостроек в США сократилось до 1,36 миллиона с 1,382 миллиона в декабре.
https://1prime.ru/Forex/20230216/839825291.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.