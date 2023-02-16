МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Британский фунт в четверг стабилизировался против доллара США и евро после обвала, последовавшего накануне вслед за выходом данных по инфляции, которые ослабили давление в сторону ужесточения денежно-кредитной политики в стране. Британский фунт опустился после выхода данных по инфляции

Пара евро/британский фунт торговалась без значительных изменений, по 0,8880. В среду фунт пережил самое сильное за два месяца однодневное падение против евро. Это произошло после выхода отчета, показавшего замедление годового роста потребительских цен в январе до 10,1%, самого медленного темпа с сентября.

Пара британский фунт/доллар США выросла до 1,2054 после падения более чем на 1% в среду.

Данные по инфляции оказали давление на фунт, поскольку усилили ожидания скорого завершения цикла повышения процентных ставок Банком Англии.

Денежные рынки оценивают в 65% вероятность того, что в марте Банк Англии поднимет процентные ставки на 25 базисных пунктов, после чего повышение прекратится.

Джейн Фоули, главный валютный стратег-аналитик Rabobank, отметила, что евро продолжает удерживать позиции, завоеванные против фунта после выхода отчета по инфляции, но значительная часть оптимизма, связанного с замедлением инфляции, ранее уже была обозначена Банком Англии, а это сдерживает падение фунта.

"Данные по инфляции в Великобритании поддерживают осторожный оптимизм, который был отмечен в комментариях управляющего Банка Англии Бейли ранее в этом месяце, когда он предположил, что в динамике ценового давления мог произойти перелом, — пояснила она. — В результате рынок исключил из котировок часть ранее ожидавшегося ужесточения денежно-кредитной политики Банка Англии, что подорвало позиции фунта".

Несмотря на то, что последние данные оказались лучше прогнозов, Франческо Песоле, валютный стратег-аналитик ING, по-прежнему допускает рецессию в британской экономике в 1-м и 2-м кварталах.

"Мы (ING) по-прежнему считаем, что стремление играть на повышение фунта будет несколько ограниченным, — сказал он. — Даже если доллар окажется под некоторым давлением, мы не думаем, что фунт станет предпочитаемой валютой для инвесторов".

Согласно вышедшим ранее на этой неделе данным, в 4-м квартале прошлого года базовые заработные платы в Великобритании ускорили рост. При этом уровень безработицы оставался вблизи 50-летних минимумов, а уровень занятости вырос.

Сообщения в СМИ о переговорах между Великобританией и Евросоюзом, неожиданные новости об отставке первого министра Шотландии Николы Стерджен и возможные последствия ее решения для движения сторонников независимости Шотландии, похоже, оказали незначительное воздействие на фунт.

"Вопрос о возможности проведения референдума в Шотландии может быть поднят с приближением новых выборов, но сейчас об этом говорить слишком рано", — отметил Песоле, добавив, что "внутренние факторы" влияют на фунт не так сильно, как денежно-кредитная политика и отношение мировых инвесторов к риску.