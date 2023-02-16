МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в четверг продолжает снижаться – уже двенадцатую сессию против доллара, если не считать паузу во вторник, следует из данных торгов на Московской бирже.

Российские монеты и купюры долларов США

Рубль после обновления апрельских минимумов пытается стабилизироваться

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.32 мск повышается на 22 копейки, до 74,79 рубля, евро — на 6 копеек, до 79,95 рубля, юаня — на 2 копейки, до 10,89 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов как долларом, так и юанем достиг по 57,4 миллиарда рублей, евро — 35,9 миллиарда.

Рублевая цена нефти составляет около 6,4 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в четверг продолжила торговаться в минусе, сохраняя многодневную тенденцию к ослаблению, курсы основных торгуемых валют опять обновили максимумы с апреля.

Курс доллара максимально поднимался в течение сессии до 74,91 рубля, юаня – до 10,92 рубля, евро – до 80,22 рубля.

"Прежние драйверы снижения российской валюты остаются актуальными. Среди них: дефицит бюджета, снизившийся баланс счета текущих операций, укрепление американской валюты на форексе и санкционное давление", — комментирует Иван Капустянский из УК "Первая".

Так, ЦБ РФ оценил, что чистые продажи иностранной валюты крупнейшими российскими экспортерами в январе продолжили снижаться и упали до 10 миллиардов долларов после 15,7 миллиарда месяцем ранее.

Стоимость нефти к 16.08 мск прибавляет 0,2%, достигая 85,5 доллара за баррель сорта Brent, демонстрируя неуверенность в динамике. Инвесторы отыгрывают статистику минэнерго США о запасах нефти в стране. Коммерческие запасы (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 февраля, подскочили на 16,3 миллиона баррелей, или на 3,6%, — до 471,4 миллиона. Показатель стал максимальным с июня 2021 года.

Игроки рынка обратили внимание и на словесные интервенции. Так, глава Банка России Эльвира Набиуллина, комментируя вопрос о возможном решении регулятора по поводу величины ключевой ставки на заседании в марте, в целом повторила сигнал о готовности рассматривать целесообразность ее повышения.

ПРОГНОЗЫ

В ближайшие дни курс доллара может превысить 75 рублей, но в дальнейшем рубль, вероятно, покажет укрепление в рамках коррекции, рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург"

В среднесрочной перспективе потенциально Банк России может изменить ситуацию на российском валютном рынке в пользу рубля в случае ужесточения монетарной политики, рассуждает Капустянский.

"По нашим оценкам, до конца года не исключено повышение ключевой процентной ставки до уровня 8-8,5% годовых. Увеличение продаж юаней со стороны Минфина в рамках бюджетного правила также поможет рублю. В краткосрочной перспективе рубль может получить опору от выплат НДПИ экспортерами под конец месяца", — заключает он.