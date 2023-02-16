МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в четверг продолжает снижаться – уже двенадцатую сессию против доллара, если не считать паузу во вторник, следует из данных торгов на Московской бирже. Рубль после обновления апрельских минимумов пытается стабилизироваться

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.32 мск повышается на 22 копейки, до 74,79 рубля, евро — на 6 копеек, до 79,95 рубля, юаня — на 2 копейки, до 10,89 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов как долларом, так и юанем достиг по 57,4 миллиарда рублей, евро — 35,9 миллиарда.

Рублевая цена нефти составляет около 6,4 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в четверг продолжила торговаться в минусе, сохраняя многодневную тенденцию к ослаблению, курсы основных торгуемых валют опять обновили максимумы с апреля.

Курс доллара максимально поднимался в течение сессии до 74,91 рубля, юаня – до 10,92 рубля, евро – до 80,22 рубля.

"Прежние драйверы снижения российской валюты остаются актуальными. Среди них: дефицит бюджета, снизившийся баланс счета текущих операций, укрепление американской валюты на форексе и санкционное давление", — комментирует Иван Капустянский из УК "Первая".

Так, ЦБ РФ оценил, что чистые продажи иностранной валюты крупнейшими российскими экспортерами в январе продолжили снижаться и упали до 10 миллиардов долларов после 15,7 миллиарда месяцем ранее.

Стоимость нефти к 16.08 мск прибавляет 0,2%, достигая 85,5 доллара за баррель сорта Brent, демонстрируя неуверенность в динамике. Инвесторы отыгрывают статистику минэнерго США о запасах нефти в стране. Коммерческие запасы (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 февраля, подскочили на 16,3 миллиона баррелей, или на 3,6%, — до 471,4 миллиона. Показатель стал максимальным с июня 2021 года.

Игроки рынка обратили внимание и на словесные интервенции. Так, глава Банка России Эльвира Набиуллина, комментируя вопрос о возможном решении регулятора по поводу величины ключевой ставки на заседании в марте, в целом повторила сигнал о готовности рассматривать целесообразность ее повышения.

ПРОГНОЗЫ

В ближайшие дни курс доллара может превысить 75 рублей, но в дальнейшем рубль, вероятно, покажет укрепление в рамках коррекции, рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург"

В среднесрочной перспективе потенциально Банк России может изменить ситуацию на российском валютном рынке в пользу рубля в случае ужесточения монетарной политики, рассуждает Капустянский.

"По нашим оценкам, до конца года не исключено повышение ключевой процентной ставки до уровня 8-8,5% годовых. Увеличение продаж юаней со стороны Минфина в рамках бюджетного правила также поможет рублю. В краткосрочной перспективе рубль может получить опору от выплат НДПИ экспортерами под конец месяца", — заключает он.