МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Курс доллара перешел к росту по отношению к евро в четверг вечером после публикации ряда макроэкономических данных по США, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет к евро перед выходом макростатистики

По состоянию на 18.37 мск курс евро к доллару снижался до 1,0676 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0689 доллара. До выхода статистики евро дорожал до 1,07 доллара.

Курс доллара к иене оставался на уровне предыдущего закрытия в 134,11. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,16%, до 104,09 пункта.

Трейдеры оценивают данные, согласно которым цены производителей в США за январь выросли в месячном выражении на 0,7% после снижения на 0,2%. Прогнозировалось увеличение показателя на 0,4%. А число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 11 февраля, снизилось на 1 тысячу, до 194 тысяч при ожидаемом росте до 200 тысяч.

Кроме того, количество новых домов в США, строительство которых было начато в январе, сократилось на 4,5% по сравнению с пересмотренным показателем декабря и составило 1,309 миллиона, прогноз предполагал снижение до 1,36 миллиона.