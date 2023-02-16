МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Российская валюта в четверг сдала позиции к доллару, юаню и евро: американская валюта поднялась до 74,86 рубля, китайская – до 10,88 рубля, а европейская выросла до 79,95 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар перешел к росту против евро после выхода статистики по США

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 28 копеек, до 74,86 рубля, юаня – на 1 копейку, до 10,88 рубля, курс евро — на 6 копеек, до 79,95 рубля.