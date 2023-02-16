МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в четверг упал против доллара, но попытался стабилизироваться к евро в условиях его ослабления на форексе, следует из данных торгов. Что будет делать рубль?

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 28 копеек, до 74,86 рубля, юаня – на 1 копейку, до 10,88 рубля, курс евро — на 6 копеек, до 79,95 рубля.

Доллар вырос к рублю на 38%, евро – на 0,08%, юань — на 0,05%.

Объем торгов юанем превысил 66,27 миллиарда рублей против почти 68 миллиардов по доллару и 41,29 миллиарда по евро.

Рублевая цена нефти составила около 6,37 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ ОСТАВАЛСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта большую часть торгов четверга продолжила торговаться в минусе, сохраняя многодневную тенденцию к ослаблению, курсы основных торгуемых валют опять обновили максимумы с апреля прошлого года.

Доллар в четверг максимально поднимался до 74,91 рубля, юаня – до 10,92 рубля, евро – до 80,22 рубля.

"Снижение экспортных потоков приводит к падению доходной части бюджета, а импортные поставки активно восстановились, при том, что федеральные расходы значительно возросли. В итоге рубль переживает очередную волну ослабления на фоне совокупности множества факторов. А драйверы поддержки: восстановление нефтяных цен и постепенное сужение спреда Urals и Brent, продажи юаня из ФНБ и ужесточение риторики ЦБ по ставке, — пока отходят на второй план", — комментирует Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 18.25 мск прибавляла 0,1% до 85,5 доллара за баррель сорта Brent, демонстрируя неуверенность в динамике. Инвесторы отыгрывают статистику минэнерго США по запасам нефти в стране. Коммерческие запасы (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 февраля, подскочили на 16,3 миллиона баррелей, или на 3,6%, — до 471,4 миллиона. Показатель стал максимальным с июня 2021 года.

Между тем, под конец торгов наметились попытки рубля стабилизироваться и выйти в плюс против евро на фоне падения европейской валюты на форексе в направлении 1,065 доллара.

Игроки российского рынка также обратили внимание на словесные интервенции, играющие в пользу рубля. Так, глава Банка России Эльвира Набиуллина, комментируя вопрос о возможном решении регулятора по ключевой ставке на заседании в марте, в целом повторила сигнал о готовности регулятора рассматривать целесообразность ее повышения.

ПРОГНОЗЫ

Рынок отработал ранее обозначенные уровни сопротивления росту по инвалютам, однако, учитывая высокую нервозность торгов и инерционность биржевых инструментов, в моменте инвалюты могут быть и выше, но напряжение нарастает, после чего обычно и наступает стабилизация, полагает Зельцер из "БКС Мир инвестиций".

После превышения курсом доллара 74,5 рубля логичным будет подъем сопротивления чуть выше – в область 75 рублей, добавляет он.

"Курс доллара, с точки зрения технического анализа, пробил уровень сопротивления 72,1 рубля и теперь целью его роста является диапазон 79-81 рубль, который отмечался перед началом СВО", — комментирует Александр Арутюнян из ИК "Русс-Инвест".