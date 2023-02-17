МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов слегка снижается, а в частности к доллару он на какое-то время слабел до 75, впервые с прошлой весны, свидетельствуют данные Московской биржи. Рубль продолжил падение к доллару, но попытался стабилизироваться к евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.12 мск повышается на 8 копеек, до 74,93 рубля, а минутами ранее он достигал 75 рублей — впервые с 25 апреля.

Курс евро в то же время растёт на 18 копеек, до 80,13 рубля, а курс юаня — почти не меняется к показателю вчерашнего закрытия и находится на отметке 10,87 рубля.

При этом на самом открытии текущих торгов курс доллара снижался на 21 копейку, а юаня — на 1 копейку.