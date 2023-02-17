МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в пятницу утром растет, в то время как трейдеры ожидают более жесткой политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, что позитивно для американской валюты, следует из данных торгов и комментария аналитика. Доллар растет на сильных данных США

По состоянию на 7.42 мск курс евро к доллару снижается до 1,0638 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0668 доллара, курс доллара к иене растёт до 134,79 иены со 133,94 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) подскакивает на 0,47%, до 104,34 пункта.

Последняя макростатистика поддержала ожидания того, что Федрезерв может удерживать банковские ставки в экономике на высоком уровне более продолжительное время, чем прогнозировалось ранее. Так, по опубликованным накануне данным, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю 11 февраля снизилось до 194 тысяч. А розничные продажи в стране в январе подскочили на 3% по отношению к декабрю.

В то же время годовая инфляция в США по итогам января замедлилась лишь до 6,4%, оставаясь заметно выше целевых 2%. Инфляция по итогам прошлого года в США составила почти столько же — 6,5%.

"По-прежнему высокая инфляция в США предполагает, что работа ФРС еще не завершена, и риски более продолжительного цикла (повышения учётной ставки — ред.) растут", — цитирует агентство Франс Пресс мнение аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Федрезерв запустил цикл повышения ставки рефинансирования в прошлом году в борьбе с высокой инфляцией, которая на пике середины года почти достигла 9%. Ранее в феврале на своём заседании ФРС ещё поднял её, на 0,25 процентного пункта, в марте эксперты также закладывают очередное повышение ставки.