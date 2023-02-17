МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Курс рубля после обновления минимумов с апреля на Московской бирже ранее в пятницу – так, курс доллара превышал 75 рублей — переходит к некоторому коррекционному повышению, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Отскочить не получилось

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.46 мск снижается на 9 копеек, до 74,77 рубля, евро — на 34 копейки, до 79,61 рубля, юаня – на 5 копеек, до 10,83 рубля, следует из данных Московской биржи. При этом ранее курс доллара обновил очередной максимум против рубля с апреля, поднявшись до 75,3 рубля. Объем торгов юанем составляет 30,1 миллиарда рублей, долларом – 36 миллиардов, евро – 8,8 миллиарда рублей.

Утром в пятницу курс доллара протестировал уровень сопротивления в 75 рублей впервые с конца апреля, комментирует Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Полагаем, что в рамках сегодняшних торгов доллар еще попробует протестировать уровень 75,5 рубля после чего, перед окончанием торгов, отступит к значениям начала дня на фоне закрытия длинных позиций спекулянтами (продажи инвалюты)", — добавляет он.

Уровень 75 рублей за доллар может стать точкой разворота для реализации давно назревшей коррекции и снятия технической перепроданности рубля, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"Но пока агрессивно покупать рубль опасно, на следующей неделе спрос на иностранную валюту может резко возрасти. Не исключаем, что сценарий коррекционного роста рубля будет перенесен на понедельник 27 февраля при отсутствии геополитических потрясений", — заключает он.