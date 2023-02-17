МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам растет в пятницу днем, инвесторы ожидают дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США, следует из данных торгов и комментария аналитика. Доллар показывает рост

По состоянию на 13.06 мск курс евро к доллару снижается до 1,0635 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0668 доллара, курс доллара к иене растёт до 134,88 иены со 133,94 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) подскакивает на 0,58%, до 104,46 пункта.

По словам главы Федерального резервного банка Кливленда Лоретты Местер, которые приводит агентство Блумберг, существуют убедительные экономические аргументы для проведения очередного повышения ставки на 50 базисных пунктов. А глава банка Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал, что он не исключает поддержки повышения ставки на половину процента на мартовском заседании.

Потребительские цены в США по итогам января выросли на 6,4% в годовом выражении после роста на 6,5% месяцем ранее. В то время как аналитики ожидали замедления годовой инфляции до 6,2%.

"Пока инфляция не замедлится, доллар будет в выигрыше", — заявила агентству Блумберг валютный стратег Commerzbank AG Эстер Райхельт (Esther Reichelt).