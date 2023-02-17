МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. В пятницу доллар США поднялся до максимума за шесть недель, так как сильные данные по американской экономике и комментарии представителей ФРС побудили участников рынка ставить на дальнейшее повышение ставок. Доллар растет в ходе торгов пятницы

Вышедшие в четверг данные показали, что на прошлой неделе число первичных заявок на пособие по безработице в США неожиданно сократилось, а цены производителей в январе по сравнению с декабрем росли самыми быстрыми темпами за семь месяцев.

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил в четверг, что поддерживает дальнейшее повышение ставок, в результате которого ключевая ставка достигнет 5,25%-5,5%.

Ключевая процентная ставка в настоящее время находится в диапазоне 4,5%-4,75%, тогда как в марте 2022 года она составляла 0%-0,25%.

Пара евро/доллар упала на 0,38%, до 1,063, самого низкого уровня с 6 января.

"Сейчас ФРС может подавать жесткие сигналы, так как поступают довольно сильные данные", — говорит Франческо Песоле, валютный стратег-аналитик ING.

"Доллар растет. Ожидания рынков в отношении ставок явно повышаются", — добавляет он.

Индекс доллара повысился на 0,64%, до 104,52, самого высокого уровня с середины января.

Экономисты Goldman Sachs в четверг повысили прогноз по ключевой ставке ФРС в этом году.

Ранее они прогнозировали еще два повышения, но теперь ожидают три повышения подряд по 25 базисных пунктов: в марте, мае и в июне. В результате этого ставка достигнет диапазона 5,25%-5,5%.

Пара доллар США/японская иена выросла на 0,85%, до 135,06, самого высокого уровня с середины декабря. По результатам недели пара нацелена на рост примерно на 2,8%, и он будет самым сильным с июня.

Правительство Японии выдвинуло на пост главы центрального банка Кадзуо Уэду, который, по словам министра финансов Сунити Судзуки, вероятно, сможет удерживать инфляцию на целевом уровне, поддерживая рост экономики и зарплат.

Пара фунт/доллар упала на 0,45%, до 1,193, самого низкого уровня с 6 января. Это произошло несмотря на то, что британские потребители неожиданно увеличили свои покупки в январе.

Швейцарский франк также пострадал в результате роста доллара. Пара доллар США/франк выросла на 0,79%, до 0,933, самого высокого уровня с середины января.

Доходность казначейских облигаций США резко повысилась.

Доходность двухлетних облигаций США в пятницу достигла самого высокого уровня более чем за три месяца 4,718%.

Руководители Европейского центрального банка также дали явно понять, что ожидают дальнейшего повышения ставок в еврозоне.

"Существует риск того, что инфляция окажется более устойчивой, чем в настоящее время учитывается на финансовых рынках", — сказала агентству Bloomberg в пятницу член Управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель.

Доходность облигаций еврозоны резко выросла в конце недели.