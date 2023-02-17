МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Британский фунт в пятницу упал до шестинедельного минимума против укрепляющегося доллара США, хотя данные по розничным продажам в Великобритании и показали, что британские потребители в январе продолжали охотно тратить деньги. Фунт стабилизировался против доллара после обвала накануне

Пара британский фунт/доллар США торговалась с понижением на 0,4%, по 1,19360, после снижения ранее до минимума с 6 января 1,19150.

Фунт также ослаб на 0,1% против евро. Пара евро/британский фунт торговалась по 0,8903.

Укрепление доллара США — основная причина снижения фунта в пятницу. Американская валюта достигла шестинедельного максимума против других основных валют.

"Доллар США определенно демонстрирует силу, черпая поддержку от вчерашних индексов PPI, после которых на рынке укрепились ожидания более продолжительного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС", — говорит Стюарт Коул, главный макроэкономист Equiti Capital.

Вышедшие в пятницу данные показали, что потребители в Великобритании в январе неожиданно увеличили свои расходы на покупки. Розничные продажи выросли на 0,5% по сравнению с декабрем, показав месячный рост лишь второй раз с августа 2021 года. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали падение продаж на 0,3%.