МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Рубль в пятницу днем повышается к основным торгуемым валютам в рамках коррекции после многодневного падения и обновления минимумов с апреля, следует из данных торгов и комментария эксперта. На грани истерики. Минфин США визжит о грядущем дефолте

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.57 мск падал на 72 копейки, до 74,14 рубля, евро — на 1,11 рубля, до 78,84 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом падал на 13 копеек до, 10,75 рубля, а объем торгов им составлял 90,6 миллиарда рублей против 30,5 миллиарда по евро и 102,3 миллиарда по доллару.

Доллар падал к рублю на 1%, евро – на 1,5%, юань – на 1,2%.

Рублевая цена нефти составляла около 6,1 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ

Российская валюта днем в пятницу корректирует многодневную тенденцию к ослаблению, приведшую курсы основных торгуемых валют к максимумам с апреля прошлого года. Рубль на Мосбирже перешел к росту

При этом доллар в пятницу протестировал психологический уровень сопротивления росту, поднимаясь до 75,3 рубля. Его повышение с начала февраля составило 5,48 рубля, или 7,9%.

"Российская валюта сегодня достигла очередного минимума по отношению к доллару, после чего началось укрепление рубля. Не исключено, что сегодня спекулянты фиксируют прибыль после продолжительного ослабления рубля. Также на рынок могли вернуться экспортеры, которые готовятся к выплатам НДПИ в конце февраля", — комментирует Иван Капустянский из УК "Первая".

Стоимость нефти к 15.57 мск падала на 2,8%, до 82,7 доллара за баррель сорта Brent, препятствуя росту рубля. Инвесторы продолжают обсуждать перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США после выхода новой макростатистики, сигнализирующей о сохранении рисков инфляции.

ПРОГНОЗЫ

Курс доллара может еще превысить уровень 75,5 рубля, но на следующей неделе российская валюта может начать коррекционно укрепляться на фоне усиления продаж валюты экспортерами для уплаты февральских налогов, рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Аналитик объяснил, почему у рубля на этой неделе уйдет почва из-под ног

Впрочем, Георгий Ващенко из Freedom Finance Global полагает, что рубль не имеет поводов для укрепления в ближайшее время, хотя с фундаментальной точки зрения, он сильно ослаблен.

"Основная причина — в недостаточной долларовой ликвидности и неработающем механизме кросс-курса. Ориентируемся на уровень 74-75 рублей за доллар", — добавляет он.