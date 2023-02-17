МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Валюта РФ закрыла торги пятницы ростом к доллару, юаню и евро: американская валюта снизилась до 74,29 рубля, китайская — до 10,76 рубля, европейская – до 79,3 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар растет в ходе торгов пятницы

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 57 копеек, до 74,29 рубля, юань — на 12 копеек, до 10,76 рубля, евро — на 65 копеек, до 79,3 рубля.

Доллар за неделю подорожал на 90 копеек, юань – на 1 копейку, евро — на 85 копеек.