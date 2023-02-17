МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Курс евро слабо снижается к доллару в пятницу вечером, может также показать третье подряд недельное снижение, следует из данных торгов. Рубль продолжил падение к доллару, но попытался стабилизироваться к евро

По состоянию на 19.03 мск курс евро к доллару снижался до 1,0662 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0668 доллара, курс доллара к иене увеличивался до 134,33 иены со 133,94 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,29%, до 104,16 пункта.

С понедельника евро подешевел к доллару на 0,1%, в случае сохранения такой динамики европейская валюта может продемонстрировать третье подряд недельное снижение. Иена же подешевела к доллару более чем на 2% с начала недели. Индекс доллара увеличился на 0,6%.

Вышедшая в США сильная макростатистика за прошлый месяц и более высокая, чем предполагалось, годовая инфляция вызвали опасения рынков относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС). Эти опасения в некоторой степени подтвердились после "ястребиных" комментариев отдельных представителей регулятора, теперь рынки беспокоит возможное ужесточение политики центробанка.

"Есть опасения относительно того, что если ФРС будет действовать более агрессивно, это может навредить экономике в целом и привести к более резкому спаду", — сказала агентству Франс Пресс аналитик LPL Financial Куинси Кросби (Quincy Krosby).

Следующее заседание ФРС США пройдет 21-22 марта. По данным CME Group, 81,9% аналитиков ждут повышения учетной ставки регулятором на 25 базисных пунктов, до 4,75-5%. В начале недели такого прогноза придерживались 90% аналитиков. При этом выросла доля тех, кто ждет повышения ставки на 50 пунктов.