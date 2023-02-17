МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Рубль закрыл торги пятницы ростом к доллару, юаню и евро, однако за неделю понес потери в стоимости к этим инвалютам, следует из данных Московской биржи. Рубль поднимается в последний день торговой недели

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 57 копеек, до 74,29 рубля, юаня — на 12 копеек, до 10,76 рубля, евро — на 65 копеек, до 79,3 рубля.

Доллар за неделю подорожал на 90 копеек, юань – на 1 копейку, евро — на 85 копеек.

РУБЛЬ ОТОШЕЛ ОТ МИНИМУМОВ

Российская валюта сумела в пятницу отойти от апрельских минимумов, которых достигала в течение недели. И хотя доллар в пятницу подскакивал выше 75 рублей, отечественной валюте удалось перейти к росту.

В итоге за пятницу доллар подешевел на 0,75%, юань — на 1,06%, евро – на 0,81% к уровню четверга.

"Иностранные валюты подошли к своим максимальным отметкам за 10 месяцев и начали коррекцию", — также замечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".

Апрельский фьючерс нефти марки Brent к 20.03 мск падает на 2,65%, до 82,88 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают обсуждать перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США после выхода новой макростатистики, сигнализирующей о сохранении рисков инфляции.

ПРОГНОЗЫ

Следующая неделя будет насыщена событиями: состоится послание президента РФ, а ЕС может ввести в действие десятый пакет санкций против РФ, напоминает Силаев из УК "Альфа-Капитал".

Предстоящая неделя для мировых финансовых площадок может будет достаточно важной из-за обилия макростатистики, отмечает Андрей Манько из РИА Рейтинга.

"Особого внимания заслуживают данные по инфляции в Европе. Ожидается небольшой рост инфляции, что повышает вероятность более агрессивного ужесточения ДКП в еврозоне, что в конечном итоге будет сдерживать рост европейских индексов. При этом основная валютная пара евро/доллар, вероятно, вернется на уровень выше 1,07", — говорит эксперт.

"Мы ожидаем, что в ближайшие дни будет консолидация в диапазоне 73,5-76 рублей за доллар с возможностью укрепления российской валюты на фоне начала периода уплаты налога на следующей неделе", — говорит Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

"В краткосрочной перспективе рубль может поддержать выплата НДПИ под конец месяца", — говорит Дмитрий Постоленко из УК "Первая".