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2023
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Курс рубля незначительно укрепляется к доллару, юаню и евро
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Рубль в начале торгов слегка укрепляется к доллару, юаню и евро: инвалюты торгуются по 74 рубля, 10,75 рубля и 78,95 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 20.02.2023
валюта, рынки, экономика, новости, россия, мосбиржа, курс рубля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов слегка укрепляется к доллару, юаню и евро: инвалюты торгуются по 74 рубля, 10,75 рубля и 78,95 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 07.04 мск снижался на 29 копеек — до 74 рублей ровно, курс юаня — на 1 копейку, до 10,75 рубля, евро — на 35 копеек, до 78,95 рубля.