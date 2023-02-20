МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов слегка укрепляется к доллару, юаню и евро: инвалюты торгуются по 74 рубля, 10,75 рубля и 78,95 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Эксперты раскрыли, что будет с курсом рубля на следующей неделе

Курс доллара расчетами "завтра" на 07.04 мск снижался на 29 копеек — до 74 рублей ровно, курс юаня — на 1 копейку, до 10,75 рубля, евро — на 35 копеек, до 78,95 рубля.