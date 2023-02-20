МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам в понедельник утром в целом стабильна, следует из данных торгов. В понедельник рынки США закрыты в связи с выходным днем, что влияет на объем торгов, внимание рынков сохраняется вокруг политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. ФРС США может вновь повысить повысить ставку, сообщили СМИ

По состоянию на 8.35 мск курс евро к доллару опустился до 1,0687 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0694 доллара, курс доллара к иене снизился до 134,09 иены со 134,15 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднялся на 0,08%, до 103,94 пункта.

В понедельник торги в США не проводятся в связи с выходным днем по случаю празднования Дня президентов, на фоне чего ожидается сниженный объем торгов и трейдеры могут проявлять осторожность.

Внимание трейдеров сохраняется вокруг политики ФРС по учетной ставке. Федрезерв в прошлом году повысил ставку семь раз на фоне высокой инфляции, что в то же время усилило риски рецессии. Инфляция в США продолжает постепенно замедляться, но остается заметно выше целевых 2%.

В среду будет опубликован протокол февральской встречи регулятора, документ может содержать сигналы о дальнейших планах ЦБ относительно изменения ставки. А в четверг выйдет вторая оценка изменения ВВП США в четвертом квартале, что также может отразиться на курсе доллара.