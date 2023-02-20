Доллар сохраняет стабильность к мировым валютам на слабых торгах и ожиданиях по ФРС США
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам в понедельник утром в целом стабильна, следует из данных торгов. В понедельник рынки США закрыты в связи с выходным днем, что влияет на объем торгов, внимание рынков сохраняется вокруг политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.
По состоянию на 8.35 мск курс евро к доллару опустился до 1,0687 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0694 доллара, курс доллара к иене снизился до 134,09 иены со 134,15 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднялся на 0,08%, до 103,94 пункта.
В понедельник торги в США не проводятся в связи с выходным днем по случаю празднования Дня президентов, на фоне чего ожидается сниженный объем торгов и трейдеры могут проявлять осторожность.
Внимание трейдеров сохраняется вокруг политики ФРС по учетной ставке. Федрезерв в прошлом году повысил ставку семь раз на фоне высокой инфляции, что в то же время усилило риски рецессии. Инфляция в США продолжает постепенно замедляться, но остается заметно выше целевых 2%.
В среду будет опубликован протокол февральской встречи регулятора, документ может содержать сигналы о дальнейших планах ЦБ относительно изменения ставки. А в четверг выйдет вторая оценка изменения ВВП США в четвертом квартале, что также может отразиться на курсе доллара.
https://1prime.ru/Forex/20230220/839858450.html