МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. В понедельник юань торгуется почти без изменений. Инвесторы оценивают перспективы денежно-кредитной политики в Китае и в других странах и осторожны на фоне усиления напряженности американо-китайских отношений. Ведь могут же! Набиуллина и Силуанов вербально поддержали рубль

Китайская валюта остается под давлением, так как ряд данных по экономике США в последние недели усиливает ожидания более агрессивного повышения ставок ФРС, что поддерживает доллар.

Перед началом сессии Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 6,8643 против 6,8659 в пятницу. На континентальном рынке пара открылась на 6,8680, а на момент написания статьи торговалась по 6,8668.

Как и ожидалось, в понедельник Народный банк Китая шестой месяц подряд оставил ключевые процентные ставки без изменений на фоне признаков дальнейшего восстановления второй по величине экономики мира.

В то же время инвесторы ожидают, что ключевая ставка в США достигнет пика к июлю на уровне чуть ниже 5,3%.

"Теперь участники рынка будут внимательно следить за выступлениями руководителей ФРС и протоколами заседания Комитета по операциям на открытом рынке", — сказал аналитик Mizuho Bank Кен Чэун. Курс рубля незначительно укрепляется к доллару, юаню и евро

В аналитической записке China International Capital Corp. сказано, что перед выходом данных по занятости в США в марте доллар будет оставаться в восходящие тренде, а на этой неделе пара доллар/юань будет торговаться в диапазоне 6,8-6,95.

Признаков охлаждения напряженности американо-китайских отношений не наблюдается, после того как в субботу госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил главу канцелярии комиссии по иностранным делам Коммунистической партии Китая Вана И о последствиях предупредил о последствиях, если Китай окажет материальную помощь России в спецоперации на Украине.

Со свой стороны Ван назвал "истеричной" позицию Вашингтона, который подозревает Китай в запуске воздушного шара с разведывательными целями.

"Встреча Вана и Блинкена в выходные не способствовала ослаблению напряженности между странами и лишь подлила масла в огонь", — считают аналитики Maybank.

На момент написания статьи индекс доллара поднялся до 103,977 от уровня закрытия пятницы 103,862. Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 6,8742.