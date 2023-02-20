МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Единая российско-иранская цифровая валюта может быть реализована к концу текущего года, проект является перспективным, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам, депутат от партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Инвесторы не плачут: от какой валюты следует держаться подальше

Ранее глава думского комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг сообщал РИА Новости об обсуждении Москвой и Тегераном создания единой цифровой валюты для международных расчетов, добавив, что стороны также затрагивали данный вопрос во время визита делегации нижней палаты парламента во главе со спикером Вячеславом Володиным в Иран в январе.

"К этапу реализации мы можем подойти к концу года. Но то, что это перспективное направление – абсолютно точно", — ответил Слуцкий на вопрос об этапе создания валюты, подчеркнув своевременность идеи.

Ранее в феврале посол России в Тегеране Алексей Дедов отмечал в беседе с РИА Новости, что Москва и Тегеран изучают возможность использования цифровых валют для проведения экспортно-импортных операций. По его словам, процесс "пока находится в рабочей стадии", вопрос требует тщательной экспертной проработки, включая создание необходимой нормативно-правовой базы.