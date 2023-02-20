Слуцкий раскрыл сроки реализации единой цифровой валюты России и Ирана
Слуцкий: единая цифровая валюта России с Ираном может быть реализована к концу года
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Единая российско-иранская цифровая валюта может быть реализована к концу текущего года, проект является перспективным, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам, депутат от партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее глава думского комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг сообщал РИА Новости об обсуждении Москвой и Тегераном создания единой цифровой валюты для международных расчетов, добавив, что стороны также затрагивали данный вопрос во время визита делегации нижней палаты парламента во главе со спикером Вячеславом Володиным в Иран в январе.
"К этапу реализации мы можем подойти к концу года. Но то, что это перспективное направление – абсолютно точно", — ответил Слуцкий на вопрос об этапе создания валюты, подчеркнув своевременность идеи.
Ранее в феврале посол России в Тегеране Алексей Дедов отмечал в беседе с РИА Новости, что Москва и Тегеран изучают возможность использования цифровых валют для проведения экспортно-импортных операций. По его словам, процесс "пока находится в рабочей стадии", вопрос требует тщательной экспертной проработки, включая создание необходимой нормативно-правовой базы.
https://1prime.ru/Forex/20230220/839859070.html
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