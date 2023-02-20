МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Российская валюта в начале короткой недели укрепляется и к доллару, и к юаню, и к евро в связи с возможными продажами экспортерами иностранной валюты перед длинными выходными, следует из данных Московской биржи. Инвесторы не плачут: от какой валюты следует держаться подальше

Курс доллара с расчетами "завтра" к 11.16 мск снижается на 41 копейку, до 73,88 рубля, юаня – на 1 копейку, до 10,75 рубля, курс евро — на 34 копейки, до 79,96 рубля.

"Рубль после 12 дней непрерывного, но плавного снижения, наконец-то вырос в пятницу и начал снимать техническую перепроданность. Сегодня… ждем продолжения технической коррекции", — замечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

И в дальнейшем на текущей неделе пара "доллар-рубль" продолжит предпринимать попытки к снижению, не исключает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Во-первых, этому благоволит техническая картина. Во-вторых, в России короткая рабочая неделя, что способствует увеличению продаж валюты экспортерами в преддверии налоговых выплат. Мы ориентируемся на возможное снижение курса доллара к отметке 73 руб", — поясняет он.

Впрочем, снижение курса рубля может возобновиться в любой момент в случае роста внешнеполитических рисков, едины оба аналитика.