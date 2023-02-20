МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам в понедельник днем разнонаправленная, поскольку инвесторы неоднозначно оценивают степень ослабления инфляционного давления в США, при этом в целом доллар укрепляется, в частности, к евро, пока Федеральная резервная система (ФРС) не остановила цикл повышения ставки рефинансирования, следует из данных торгов и комментария аналитиков. Слуцкий раскрыл сроки реализации единой цифровой валюты России и Ирана

По состоянию на 13.34 мск курс евро к доллару опускается до 1,0684 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0694 доллара.

Курс доллара к иене в то же время символически снижается — до 134,14 иены со 134,15 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,05%, до 103,91 пункта.

По мнению аналитиков HSBC Holdings Plc, которое приводит агентство Блумберг, сила доллара, наблюдаемая в последнее время, по-прежнему обусловлена ужесточением монетарной политики в стране. Следующее заседание ФРС США пройдет 21-22 марта. По данным CME Group, большинство аналитиков считают, что регулятор повысит учетную ставку ещё на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75% годовых.

Впрочем, по мнению аналитиков, это не продлится долго и закончится, как только ФРС даст понять, что ее устраивает уровень учетной ставки (как достаточный для противостояния высокому индексу потребительских цен). "Мы считаем, что возобновление падения доллара начнется во втором квартале, поскольку инфляционное давление ослабевает", — добавили эксперты.

По итогам января годовая инфляция в США замедлилась до 6,4%. За прошлый год показатель составил 6,5%.