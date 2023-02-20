МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник днем слабеет к юаню и слабо растет против доллара и евро, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Слуцкий раскрыл сроки реализации единой цифровой валюты России и Ирана

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.51 мск снижается на 8 копеек, до 74,21 рубля, евро — на 13 копеек, до 79,17 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня прибавляет 2 копейки, достигая 10,78 рубля, а объем торгов им составляет 79,8 миллиарда рублей; оборот торгов евро — 42,5 миллиарда, долларом — 56,6 миллиарда.

Таким образом, курс доллара теряет к рублю 0,1%, евро – 0,2%, а юаня — прибавляет 0,2%. Рублевая цена нефти составляла около 6,2 тысячи за баррель сорта Brent.

Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки и продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ СТАБИЛЕН

Российская валюта днем в понедельник демонстрирует разнонаправленные колебания после наметившегося в конце прошлой недели коррекционного роста курса рубля. В частности, утром в прошлую пятницу доллар обновил максимум с апреля прошлой года, подорожав за февраль на 5,48 рубля – до 75,3 рубля. После этого началось коррекционное укрепление рубля ко всем основным валютам, торгующимся на Московской бирже, и во вторник оно преобладает. Инвесторы не плачут: от какой валюты следует держаться подальше

"Широкий размах колебаний валютного курса уже стал нормой в условиях крайне нестабильного геополитического фона и упавшей ликвидности. Начавшееся в пятницу курсовое движение, возможно, связано с фиксацией прибыли после продолжительного ралли в условиях стандартного для последних недель уровня напряженности информационного поля", — комментирует Евгений Кошелев из Росбанка.

Стоимость нефти сорта Brent прибавляет 0,8%, достигая 83,6 доллара за баррель, демонстрируя неуверенность в динамике. На рынке нефти в понедельник наблюдается коррекционное повышение. За прошлую неделю стоимость сырья упала более чем на 4% на ожиданиях ужесточения кредитно-денежной политики ФРС США.

ПРОГНОЗЫ

На динамику рубля в ближайшие дни повлияют заявления правительства РФ и фактор налогового периода февраля, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Перед длинными выходными продажи валютной выручки экспортерами, вероятно, усилятся, что может сдержать курс от роста выше 75 рублей за доллар", — добавляет он.

Рубль чувствует себя достаточно уверенно, говорит Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

"Экспортёры в феврале имели чуть больше времени на конвертацию валютной выручки, чем в январе, но всё же месяц сам по себе является коротким, плюс предстоят длинные праздники. Соответственно, в третьей декаде февраля влияние продаж валюты экспортёрами будет ощущаться достаточно сильно, что поддержит рубль", — также считает эксперт.