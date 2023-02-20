МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Курс доллара слабо растет к евро в понедельник вечером, но снижается к иене, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают публикации протокола предыдущего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и данных по ВВП США на этой неделе. ЦБ ждет годовую инфляцию по итогам первого квартала в 3,6 процента

По состоянию на 18.20 мск курс евро к доллару снижался до 1,0688 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0694 доллара, курс доллара к иене — до 134 иен со 134,15 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,02%, до 103,84 пункта.

В среду будет опубликован протокол предыдущего заседания ФРС США, инвесторы рассчитывают получить информацию относительно дальнейших действий регулятора.

А в четверг ожидается публикация второй оценки ВВП страны. Прогнозируется, что американская экономика по итогам четвертого квартала выросла на 2,9%, как и предполагала первая оценка.