МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Валюта РФ снизилась в понедельник: доллар и юань "закрыли торги" соответственно на отметках 74,5 рубля и 10,87 рубля, следует из данных Московской биржи.

Московская биржа

Российский рынок акций повысился на 0,68 процента за основную сессию

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 21 копейку — до 74,5 рубля, юаня — на 11 копеек, до 10,87 рубля, евро — на 33 копейки, до 79,63 рубля.