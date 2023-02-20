МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Валюта РФ снизилась в понедельник: доллар и юань "закрыли торги" соответственно на отметках 74,5 рубля и 10,87 рубля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций повысился на 0,68 процента за основную сессию

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 21 копейку — до 74,5 рубля, юаня — на 11 копеек, до 10,87 рубля, евро — на 33 копейки, до 79,63 рубля.