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2023-02-20T19:11:28+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230220/839865861.html
Доллар на Мосбирже завершил торги ростом до 74,5 рубля
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Валюта РФ снизилась в понедельник: доллар и юань "закрыли торги" соответственно на отметках 74,5 рубля и 10,87 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 20.02.2023
валюта, рынки, новости, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Валюта РФ снизилась в понедельник: доллар и юань "закрыли торги" соответственно на отметках 74,5 рубля и 10,87 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 21 копейку — до 74,5 рубля, юаня — на 11 копеек, до 10,87 рубля, евро — на 33 копейки, до 79,63 рубля.