МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника чуть слабеет к доллару, при этом его курс не меняется к юаню и евро: инвалюты торгуются по 74,63, 10,87 и 79,63 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Россиянам объяснили, почему рубль “замер” перед праздниками

Курс доллара расчетами "завтра" на 07.04 мск растёт на 13 копеек, до 74,63 рубля, курс юаня остаётся на уровне вчерашнего закрытия в 10,87 рубля, евро — 79,63 рубля.