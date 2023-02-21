МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника чуть слабеет к доллару, при этом его курс не меняется к юаню и евро: инвалюты торгуются по 74,63, 10,87 и 79,63 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 07.04 мск растёт на 13 копеек, до 74,63 рубля, курс юаня остаётся на уровне вчерашнего закрытия в 10,87 рубля, евро — 79,63 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230221/839867110.html
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