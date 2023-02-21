МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как к евро и иена, во вторник утром поднимается, в то время как позднее в США выйдет ряд новых макроэкономических данных, следует из данных торгов. Курс доллара растет до 74,63 рубля

По состоянию на 7.45 мск курс евро к доллару уменьшается до 1,0666 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0682 доллара, курс доллара к иене растёт до 134,34 иены со 134,23 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,19%, до 104,06 пункта.

Сначала позднее во вторник будут опубликованы данные рынка недвижимости в США. Аналитики полагают, что продажи жилья на вторичном рынке США в январе выросли на 2% к декабрю, до 4,1 миллиона.

А в четверг выйдет промежуточная оценка ВВП страны. Эксперты прогнозируют сохранение первоначальной оценки, которая предполагала рост на 2,9% в прошлом квартале в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

Кроме того, в среду ожидается публикация протокола февральского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, документ может содержать подсказки о дальнейшей кредитно-денежной политике. По данным CME Group, 81,9% аналитиков в марте ожидают повышения учетной ставки в США вновь на 0,25 процентного пункта, до 4,75-5% годовых. А монетарное ужесточение позитивно для соответствующей валюты, что может служить также основной причиной текущего укрепления доллара.