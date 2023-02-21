МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Китайский юань снизился против доллара США во вторник, испытывая давление со стороны укрепления американской валюты против других валют и геополитической напряженности.

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Перед открытием рынков Народный банк Китая установил срединный курс для пары доллар США/китайский юань на уровне 6,8557 против 6,8643 в понедельник.

На спот-рынке пара доллар/континентальный юань торговалась по 6,8605 против 6,8692 в середине сессии. По словам трейдеров, на юань оказывало давление нежелание инвесторов рисковать.

Некоторые инвесторы соблюдали осторожность перед годовщиной начала событий на Украине.

"Геополитическая напряженность между США и Китаем, вероятно, также оказывает давление на континентальный юань, — отмечают аналитики Maybank. — Джо Байден посетил Украину с неожиданным визитом для встречи с президентом Зеленским, тогда как чуть ранее Китай прокомментировал перспективы урегулирования конфликта на Украине".

Китай глубоко обеспокоен эскалацией напряженности на Украине и возможным выходом ситуации из-под контроля. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган.

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Между тем некоторые участники рынка ожидают, что юань будет снижаться в среднесрочной и долгосрочной перспективе, так как дефицит торговли услугами будет увеличиваться после того, как Пекин отказался от политики нулевой терпимости к Сovid-19.

После почти трех лет ограничений китайцы теперь могут свободно выезжать за границу.

"Мы ожидаем, что юань будет снижаться вместе с нормализацией внутренней активности в предстоящие месяцы", так как положительное торговое сальдо будет сокращаться, а отток валюты через туризм и по другим каналам возобновится, говорят аналитики Citi.

Они ожидают, что торгово-взвешенный курс юаня против валют основных торговых партнеров опустится до 94-95 против 100,33 в настоящее время.

К середине сессии индекс доллара вырос до 104,053 против 103,862 на предыдущем закрытии. Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 6,8765.