МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Во вторник австралийский и новозеландский доллары немного снизились. Инвесторы ждут данных по занятости в Австралии, решения Резервного банка Новой Зеландии и выхода протоколов заседания ФРС в среду. Россиянам объяснили, почему рубль “замер” перед праздниками

Пара австралийский доллар/доллар США на момент написания статьи торговалась по 0,6896. В понедельник на поднялась на 0,5%, до 0,6920, при поддержке роста фондовых рынков Китая. Сопротивление пары находится на скользящей средней за 14 дней 0,6932, а поддержка — на скользящей средней за 200 дней 0,6805.

Эта пара почти не отреагировала на вышедшие во вторник протоколы февральского заседания Резервного банка Австралии, из которых следует, что центральный банк отказался от мысли приостановить цикл ужесточения политики.

Пара новозеландский доллар/доллар США торговалась со снижением на 0,2%, по 0,6241, после роста на 0,2% в понедельник. Поддержка пары находится на скользящей средней за 200 дней 0,6186.

По мнению экономиста Commonwealth Bank of Australia Джозефа Капурсо, циклон "Габриэль" позднее в этом году может спровоцировать приток капиталов иностранных страховщиков в Новую Зеландию.

"Этот приток вряд ли окажет сильное влияние на пару новозеландский доллар/доллар США в 2023 году", — сказал Капурсо, добавив, что на этом этапе приток, видимо, будет небольшим.

Несмотря на угрожающие экономике серьезные проблемы, участники рынка и аналитики ожидают, что Резервный банк Новой Зеландии в среду повысит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 4,75%.

Трейдеры также ждут данных о зарплатах в Австралии, по которым можно будет судить о перспективах дальнейшего повышения процентных ставок. Согласно прогнозу экономистов, в 4-м квартале прошлого года рост оплаты труда ускорился до 10-летнего максимума 3,5%.

Доходность трехлетних государственных облигаций Австралии во вторник выросла на четыре базисных пункта, до 3,555%, а доходность 10-летнего долга поднялась на три базисных пункта, до 3,838%, оставшись на два базисных пункта ниже доходности аналогичных облигаций США.

Инвесторы также ждут выхода протоколов заседания ФРС. Судя по последним данным, американская экономика работает лучше, чем ожидалось, поэтому растет вероятность более существенного повышения процентных ставок и более продолжительного периода их нахождения на высоких уровнях.