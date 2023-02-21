МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российская валюта во вторник снижается к доллару и евро, при этом мало меняется к юаню: доллар торгуется в районе 75 рублей, евро – выше 80 рублей, юань — по 10,88 рубля, следует из данных Московской биржи. Аналитик назвал момент, когда рубль перестанет падать

Курс доллара с расчетами "завтра" к 11.36 мск рос на 53 копейки — до 75,03 рубля и в ходе торгов уже поднимался до 75,13 рубля. Курс евро рос на 47 копеек — до 80,1 рубля, юаня – на 1 копейку, до 10,88 рубля.

"Рубль реагирует и на ухудшение внешней конъюнктуры, и на риски предстоящих событий. Новая волна снижения цен на энергоносители также не добавляет оптимизма", — отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".

Егор Жильников из Промсвязьбанка полагает, что на валютной секции Мосбиржи возможен всплеск волатильности на геополитических факторах. Актуальный диапазон для доллара на вторник — 73,5-76,5 рубля, считает аналитик.