МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Курс рубля на короткое время почти компенсировал падение к доллару и перешел к росту против евро в процессе экономических заявлений президента России Путина в ходе послания Федеральному собранию, следует из данных Московской биржи. Путин заявил о невозможности предотвратить утечку капитала на Запад

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.05 мск повышается на 12 копеек, до 74,62 рубля, евро — снижается на 9 копеек, до 79,54 рубля, юаня — на 5 копеек, до 10,82 рубля,

При этом во вторник доллар максимально дорожал до 75,15 рубля, евро — до 80,15 рубля, юань — до 10,93 рубля.

Путин, в частности, заявил, что Запад пытался смять российскую экономику, спровоцировать разрушительную инфляцию и обвалить рубль, заставить страдать граждан, однако российская экономика оказалась гораздо прочнее, чем предполагал Запад, вводя санкции. Путин призвал вывести российскую экономику на новые рубежи

Доля рубля во внешнеторговых расчетах РФ удвоилась и составила треть, а с учетом валют дружественных стран — более половины, а благодаря хорошему платежному балансу России не нужно занимать за рубежом, "кланяться и клянчить деньги", добавил он.

Российские банки работают устойчиво, стабильно, а банковский сектор России в прошлом году сработал с прибылью в 203 миллиарда рублей, также сказал он.