Курс рубля на Мосбирже укрепился до 79,54 за евро на фоне экономических заявлений Путина
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Курс рубля на короткое время почти компенсировал падение к доллару и перешел к росту против евро в процессе экономических заявлений президента России Путина в ходе послания Федеральному собранию, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.05 мск повышается на 12 копеек, до 74,62 рубля, евро — снижается на 9 копеек, до 79,54 рубля, юаня — на 5 копеек, до 10,82 рубля,
При этом во вторник доллар максимально дорожал до 75,15 рубля, евро — до 80,15 рубля, юань — до 10,93 рубля.
Путин, в частности, заявил, что Запад пытался смять российскую экономику, спровоцировать разрушительную инфляцию и обвалить рубль, заставить страдать граждан, однако российская экономика оказалась гораздо прочнее, чем предполагал Запад, вводя санкции.
Доля рубля во внешнеторговых расчетах РФ удвоилась и составила треть, а с учетом валют дружественных стран — более половины, а благодаря хорошему платежному балансу России не нужно занимать за рубежом, "кланяться и клянчить деньги", добавил он.
Российские банки работают устойчиво, стабильно, а банковский сектор России в прошлом году сработал с прибылью в 203 миллиарда рублей, также сказал он.
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