МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Курс евро снижается по отношению к доллару примерно теми же темпами, что и утром, даже после выхода позитивных статданных в еврозоне и отдельно в Германии, следует из данных торгов. "Транснефть" получила заявки Польши и ФРГ на прокачку нефти по "Дружбе"

По состоянию на 14.39 мск курс евро к доллару уменьшается до 1,0661 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0682 доллара. В утренние часы это соотношение держалось примерно на этих же уровнях.

Курс доллара к иене в то же время растёт до 134,57 иены со 134,23 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,16%, до 104,03 пункта.

Негативная динамика европейской валюты по отношению к американской не изменилась несмотря на выход ряд статистических данных, превзошедших ожидания аналитиков.

Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, вырос до 52,3 пункта с 50,3 пункта в январе. Аналитики ожидали роста показателя лишь до 50,6 пункта.

Кроме того, индекс доверия инвесторов к экономике Германии увеличился до 28,1 пункта с 16,9 пункта в январе. Аналитики ожидали, что индикатор увеличится лишь до 22 пунктов.