МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Рубль во вторник днем – после заявлений президента России Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию — отошел от минимумов сессии: теряет к доллару и евро, стабилен против юаня, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Путин объявил о новом цикле экономики, в который входит Россия

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.05 мск повышался на 41 копейку, до 74,91 рубля, евро — на 23 копейки, до 79,86 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом терял 1 копейку, до 10,86 рубля, а объем торгов им составлял 96,4 миллиарда рублей против 34,1 миллиарда по евро и 72,1 миллиарда по доллару.

При этом во вторник доллар максимально дорожал до 75,15 рубля, евро – до 80,15 рубля, юань – до 10,93 рубля.

Доллар днем прибавлял к рублю 0,5%, евро – 0,3%, юань терял 0,1%. Рублевая цена нефти составляла около 6,25 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ ИЩЕТ ОПОРУ

Российская валюта во вторник демонстрировала разнонаправленные колебания, падая с утра и затем начав попытки восстановления. При этом экономические заявления Путина оказали поддержку рублю и помогли ему компенсировать часть падения к доллару и вывести в плюс против евро. Банк России расширил линейку валют, доступных клиентам форекс-дилеров

Глава государства, в частности, заявил, что Запад пытался смять российскую экономику, спровоцировать разрушительную инфляцию и обвалить рубль, заставить страдать граждан, однако российская экономика оказалась гораздо прочнее, чем предполагал Запад, вводя санкции.

Доля рубля во внешнеторговых расчетах РФ удвоилась и составила треть, а с учетом валют дружественных стран — более половины, а благодаря хорошему платежному балансу России не нужно занимать за рубежом, "кланяться и клянчить деньги", добавил он.

Российские банки работают устойчиво, стабильно, а банковский сектор России в прошлом году сработал с прибылью в 203 миллиарда рублей, показатель "приличный", также сказал Путин.

Однако затем рубль опять попал под давление на фоне реакции США и ЕС на приостановку Россией участия в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ).

При этом стоимость нефти к 16.05 мск теряла 0,5%, до 83,6 доллара за баррель сорта Brent. Давление исходит от перспектив сохранения жесткой монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

По данным CME Group, 81,9% аналитиков в марте ожидают повышения учетной ставки в США вновь на 0,25 процентного пункта, до 4,75-5% годовых. Путин отметил "приличную" прибыль банков за прошлый год

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышается на 0,1% до 104 пунктов, сигнализируя об ослаблении спроса на риск на глобальных рынках.

ПРОГНОЗЫ

Политический фактор все же продолжит играть ключевую роль в динамике рубля, по меньшей мере на краткосрочном горизонте, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"В ближайшие дни ожидаются внутренние и внешние политические события, в том числе связанные с новыми антироссийскими санкциями", — добавляет он, рассуждая о факторах курсообразования рубля.

Ориентиры для курса доллара, евро и юаня на закрытие текущих торгов: 73,7–75,5 рубля, 78–81 рубль и 10,55–11 рубля соответственно, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.