МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Курс доллара перешел к небольшому снижению к евро во вторник вечером после публикации американской статистики, следует из данных торгов. Максимальный тариф за проезд по платным трассам повысили до пяти рублей

По состоянию на 18.51 мск курс евро к доллару рос до 1,0687 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0682 доллара. Перед выходом данных евро дешевел к доллару примерно до 1,065 доллара.

Курс доллара к иене в то же время увеличивался до 134,88 иены со 134,23 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,05%, до 103,8 пункта.

Так, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в январе снизилось на 0,7% по сравнению с показателем декабря – до 4 миллионов. Аналитики в свою очередь ждали увеличения показателя.

Валютные инвесторы ждут публикации в среду протокола предыдущего заседания Федрезерва США, который может указать на дальнейшие действия регулятора. А в четверг ожидается публикация второй оценки ВВП страны. Прогнозируется, что американская экономика по итогам четвертого квартала выросла на 2,9%, как и предполагала первая оценка.