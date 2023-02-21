2023-02-21T19:18:28+03:00
2023-02-21T19:18:28+03:00
2023-02-21T19:18:28+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230221/839880222.html
Доллар на Мосбирже завершил торги ростом до 75,05 рубля
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Рубль упал во вторник к доллару и вырос к юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 75,05 рубля и 10,85 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 21.02.2023
валюта, рынки, новости, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Рубль упал во вторник к доллару и вырос к юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 75,05 рубля и 10,85 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 55 копеек, до 75,05 рубля, юаня — снизился на 2 копейки, до 10,85 рубля, евро вырос на 47 копеек, до 80,1 рубля.