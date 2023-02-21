МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Рубль упал во вторник к доллару и вырос к юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 75,05 рубля и 10,85 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций вырос на 1,3 процента за основную сессию

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 55 копеек, до 75,05 рубля, юаня — снизился на 2 копейки, до 10,85 рубля, евро вырос на 47 копеек, до 80,1 рубля.