МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов среды слегка укрепляется к доллару и евро и почти не меняется к юаню. Инвалюты торгуются по 74,97 рубля, 80,04 рубля и 10,85 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск снижался на 8 копеек — до 74,97 рубля, курс юаня почти не менялся и составлял 10,85 рубля, курс евро снижался на 7 копеек — до 80,04 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230222/839881470.html
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