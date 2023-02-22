МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов среды слегка укрепляется к доллару и евро и почти не меняется к юаню. Инвалюты торгуются по 74,97 рубля, 80,04 рубля и 10,85 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Аналитик раскрыл условия, при которых доллар может взлететь до 80 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск снижался на 8 копеек — до 74,97 рубля, курс юаня почти не менялся и составлял 10,85 рубля, курс евро снижался на 7 копеек — до 80,04 рубля.