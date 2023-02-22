МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов среды слегка укрепляется к доллару и евро и почти не меняется к юаню. Инвалюты торгуются по 74,97 рубля, 80,04 рубля и 10,85 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. 

Монеты номиналом один рубль.

Аналитик раскрыл условия, при которых доллар может взлететь до 80 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск снижался на 8 копеек — до 74,97 рубля, курс юаня почти не менялся и составлял 10,85 рубля, курс евро снижался на 7 копеек — до 80,04 рубля.