МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро и иене несколько снижается, следует из данных торгов. Инвесторы ожидают публикацию протокола февральского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также статистику по ВВП США в четверг. Банк России расширил линейку валют, доступных клиентам форекс-дилеров

По состоянию на 8.00 мск курс евро к доллару рос до 1,0659 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0646 доллара, курс доллара к иене снижался до 134,89 иены со 134,99 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,08%, до 104,1 пункта.

Внимание рынков обращено к политике Федрезерва по ставке, инвесторы ожидают публикацию протокола февральского заседания регулятора позднее в среду. Документ может содержать подсказки о планах центробанка по поводу учетной ставки, особенно после выхода сильной макростатистики ранее, которая поддерживает ожидание дальнейших повышений.

По данным CME Group, 76% аналитиков в марте ожидают повышения учетной ставки в США вновь на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. Традиционно ужесточение монетарной политики поддерживает курс национальной валюты. При этом внимание трейдеров будет обращено на предполагаемые сроки, когда ужесточение может быть завершено, а ФРС начнет снижать ставку.

"Дефицитный рынок труда и устойчивый потребительский спрос могут подтолкнуть Федрезерв к сохранению своей кампании по повышению ставок летом. Инвесторы должны ожидать волатильности, пока рынки и центробанки не придут к согласию по поводу предполагаемой траектории ставки", — приводит агентство Франс Пресс мнение старшего экономиста LPL Financial Джеффри Роуча (Jeffrey Roach).

В четверг будет опубликована вторая оценка ВВП страны, что также учитывается ФРС при принятии решений о монетарной политике. Эксперты прогнозируют сохранение первоначальной оценки, которая предполагала рост на 2,9% в прошлом квартале в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).