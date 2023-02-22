МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром коррекционно растет после снижения ранее, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара снизился к иене и евро на ожиданиях вокруг политики ФРС США

По состоянию на 8.19 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,65 доллара, или на 0,09%, до 1 844,15 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,3% — до 21,825 доллара за унцию. Во вторник золото подешевело на 1%.

Одним из главных событий недели для рынков остается политика Федеральной резервной системы (ФРС) США, трейдеры ожидают публикацию протокола февральского заседания регулятора позднее в среду. В документе инвесторы надеются найти сигналы о планах ФРС по поводу учетной ставки, в том числе о сроках возможного окончания серии повышений.

В то же время в четверг ожидается статистика по ВВП США. Эксперты прогнозируют сохранение первоначальной оценки, которая предполагала рост на 2,9% в прошлом квартале в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

Политика ФРС и макростатистика из США оказывают прямое влияние на курс доллара, к которому чувствительно золото — чем дороже доллар, тем менее доступно золото для покупки в другой валюте, и наоборот.