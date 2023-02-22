МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. В среду Резервный банк Новой Зеландии повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до максимума за 14 лет 4,75%, и просигнализировал о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики на фоне слишком высокой инфляции. Этот сигнал спровоцировал рост новозеландского доллара. Валюты Австралии и Новой Зеландии понизились во вторник

В заявлении РБНЗ по итогам заседания сказано, что пока рано оценивать воздействие на политику со стороны разрушительного циклона и наводнений на севере страны, а также что банк, видимо, не будет учитывать кратковременное ценовое давление, возникшее в результате "экстремальных погодных условий".

Банк оставил в силе прогноз пика ключевой ставки на уровне 5,5% в этом году. Это будут означать, что ужесточение его политики станет самым агрессивным с 1999 года.

"Несмотря на первые признаки ослабления ценового давления, базовая инфляция остается слишком высокой, занятость находится выше максимального стабильного уровня, а краткосрочные инфляционные ожидания остаются повышенными", — сказано в заявлении центрального банка.

Его решение в целом подтвердило прогноз опрошенных Reuters аналитиков.

Из заявления РБНЗ, который одним из первых ключевых центральных банков отменил действовавшее во время пандемии стимулирование, следует, что банк не слишком торопится замедлять темп повышения ставок.

После опубликования решения РБНЗ пара новозеландский доллар/доллар США поднялась до 0,6246 от 0,6206, а на момент написания статьи торговалась по 0,6238.

Рынки повысили прогноз пика ключевой ставки до 5,38% с 5% две недели назад.

"Есть мнение, что центральный банк некоторое время не будет менять ставку", — сказал главный экономист ASB Ник Таффли.

"Вместе с тем воздействие природных катаклизмов осложнит задачу РБНЗ по сдерживанию инфляции", — добавил он.

В ASB ожидают очередного повышения ставки на 50 базисных пунктов в апреле, и Таффли не исключает дальнейшего повышения.

Годовой темп инфляции в Новой Зеландии находится на тридцатилетнем максимуме 7,2%, намного превышая установленный центральным банком целевой диапазон 1%-3%.

На пресс-конференции по итогам заседания управляющий РБНЗ Адриан Орр сказал, что в 1-м квартале инфляция составит 7,3%, а потом замедлится. Стало известно, почему "экономическое ядерное оружие" Запада не сработало

"На этой стадии бизнес-цикла инфляционное давление очень сильно, а инфляция слишком высока, — добавил Орр. — Поэтому наша ключевая ставка направлена вверх".

Затопления в крупнейшем городе Новой Зеландии Окленде в конце января и ударивший через две недели после них циклон "Габриэль" нанесли ущерб на миллиарды долларов на большой территории севере Новой Зеландии, 15 человек погибли.

"Банк признает существенное воздействие суровых погодных условий на регионы Новой Зеландии и считает, что для решения этой проблемы меры бюджетной политики правительства будут более эффективными, чем меры денежно-кредитной политики", — сказано в заявлении РБНЗ.

В центральном банке по-прежнему прогнозируют, что во 2-м квартале Новая Зеландия окажется в рецессии, и ожидают возобновления роста в 1-м квартале 2024 года, то есть раньше, чем предполагал предыдущий прогноз.

"С учетом вероятного среднесрочного воздействия циклона на инфляцию мы считаем, что баланс рисков для прогнозируемого нами пика ключевой ставки 5,25% склоняется в сторону повышения", — сказано в аналитической записке экономистов ANZ.

"Вместе с тем, как и центральный банк, мы находимся в режиме ожидания, пока картина не прояснится", — добавили в ANZ.