МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 21 февраля составил 8,9 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Электронное табло со знаком юаня

Китайский юань упал до самого низкого за семь недель уровня

Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.

ЦБ РФ с 13 января возобновил валютные операции в интересах Минфина в рамках бюджетного правила. Причем теперь в этих целях покупать или продавать будут только юани.

Как сообщал Минфин, в период с 7 февраля по 6 марта это будут продажи валюты – суммарно на 160,2 миллиарда рублей, по 8,9 миллиарда рублей в день.