МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Курс евро перешел к снижению по отношению к доллару после подтверждения данных об ускорении инфляции в Германии, свидетельствую данные торгов. Скинут доллар с пьедестала: что задумала Америка

По состоянию на 13.26 мск курс евро к доллару опускается до 1,0635 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0646 доллара. До выхода в 10.00 мск данных об инфляции в Германии наблюдалась обратная ситуация — так, утром европейская валюта укреплялась к американской до 1,066.

Курс доллара к иене в то же время снижается до 134,94 иены со 134,99 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растёт на 0,09%, до 104,27 пункта.

Годовая инфляция в Германии по итогам января, согласно окончательной оценке, подтвердившей первоначальную, ускорилась до 8,7% с 8,6% по итогам прошлого года.

Кроме того, трейдеры оценивают данные индекса делового климата в Германии, который вырос в феврале до 91,1 пункта с 90,1 пункта месяцем ранее.