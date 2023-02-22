МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Рубль в среду днем стабилен к доллару и юаню, растет к евро в рамках консолидации перед длинными выходными, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Рубль берет новые уровни

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.17 мск снижался на 7 копеек, до 74,98 рубля, юаня — не менялся около 10,85 рубля, евро падал на 34 копейки, до 79,76 рубля.

Доллар терял к рублю в пределах 0,1%, евро – 0,4%.

Объем торгов юанем составил 121 миллиард рублей против 28,7 миллиарда по евро и 103 миллиардов по доллару.

Рублевая цена нефти составила около 6,2 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта в среду пред длинными выходными не демонстрирует единой тенденции: доллар и юань стабильны, евро падает к рублю.

"За последнее время причин, если не для укрепления, то для стабилизации рубля, стало больше. Сюда можно отнести и осторожный "ястребиный" сигнал на последнем заседании Банка России по денежно-кредитной политике, который был подтвержден главой ЦБ, заявившей, что в случае реализации рисков ключевая ставка может быть повышена уже в марте, а также повышение нормы резервирования по обязательствам в иностранной валюте с целью сохранения тенденции девалютизации балансов банков", — комментирует Александр Фетисов из Россельхозбанка. Аналитик раскрыл условия, при которых доллар может взлететь до 80 рублей

Стоимость нефти к 16.20 мск снижалась на 0,6%, до 82,6 доллара за баррель сорта Brent. Среди основных негативных для нефти факторов можно выделить ожидания продолжения ужесточения монетарной политики в США, что негативно как для сырьевых, так и финансовых рынков, к которым относятся и фьючерсы, в том числе на нефть.

ПРОГНОЗЫ

Пока что курсу доллара не удалось закрепиться выше отметки 75,2-75,3 рубля, но в случае "неожиданных" для рынка новых санкционных инициатив или решений вполне возможен и очередной "эмоциональный" рывок наверх, поэтому обоснованно будет ожидать достаточно широкий диапазон колебаний курса в районе 74-76 рублей за доллар, оценивает Фетисов из Россельхозбанка.

"Юань пока не может закрепиться выше уровня 10,9 рубля. Предполагаем, что юань удержится в диапазоне 10,65 —11,00 рублей, в особенности, при сохранении тренда на укрепление долларового индекса и тенденции ослабления офшорного юаня", — добавляет он.

Длительные выходные могут увеличить спрос на иностранную валюту в рамках защитных стратегий, считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Наиболее вероятным выглядит завершение недели на уровне 75-76 рублей за доллар и 10,9-11,05 рубля за юань, при этом налоговый период может укрепить рубль на 2-3% в начале следующей недели", — добавляет он.