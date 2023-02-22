2023-02-22T19:13:59+03:00
2023-02-22T19:13:59+03:00
2023-02-22T19:13:59+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230222/839890283.html
Доллар на Мосбирже завершил торги снижением до 75 рублей
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Рубль в среду вырос к доллару и упал к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 75,0 рубля и 10,9 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 22.02.2023
валюта, рынки, новости, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Рубль в среду вырос к доллару и упал к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 75,0 рубля и 10,9 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 5 копеек, до 75 рублей, юаня — поднялся на 5 копеек, до 10,90 рубля, евро упал на 70 копеек, до 79,4 рубля.