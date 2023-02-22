МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Рубль в среду вырос к доллару и упал к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 75,0 рубля и 10,9 рубля, следует из данных Московской биржи. Недельная инфляция в России замедлилась до 0,06 процента

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 5 копеек, до 75 рублей, юаня — поднялся на 5 копеек, до 10,90 рубля, евро упал на 70 копеек, до 79,4 рубля.