МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Курс доллара растет к евро и снижается к иене в среду вечером перед публикацией протокола предыдущего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствую данные торгов.

По состоянию на 19.42 мск курс евро к доллару опускался до 1,0626 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0646 доллара, курс доллара к иене — до 134,74 иены со 134,99 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,15%, до 104,34 пункта.

Позднее, в 21.00 мск, Федрезерв опубликует протокол своего предыдущего заседания, из которого инвесторы рассчитывают получить подсказки относительно дальнейших действий регулятора.

Следующее заседание ФРС США пройдет 21-22 марта. По данным CME Group, 79% аналитиков ждут повышения учетной ставки регулятором на 25 базисных пунктов, до 4,75-5%. Ранее такого решения ожидали 90% опрошенных.

"Инвесторы осознали, что работа ФРС еще не закончена, и ставки могут быть повышены еще больше, чтобы остудить инфляцию", — цитирует портал MarketWatch старшего аналитика по инвестициям и рынкам Hargreaves Lansdown Сюзанну Стритер (Susannah Streeter).